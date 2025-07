Berlin - Die traditionelle große Silvester-Party am Brandenburger Tor in Berlin ist vom Veranstalter für dieses Jahr endgültig abgesagt worden. „Eine Veranstaltung, wie es sie in den vergangenen Jahrzehnten immer gab am Brandenburger Tor, wird es aus meiner Sicht nicht geben“, sagte der Geschäftsführer der Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH, Benedikt Alder, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte zuvor der dpa gesagt, dass das Land für die Show, die zuletzt immer vom ZDF übertragen wurde, kein Geld mehr gibt. Alder hatte bereits vor Wochen darauf hingewiesen, dass die Planungen für die Party wegen der unklaren Finanzierung zunächst gestoppt worden seien.