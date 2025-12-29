Das letzte Spiel des Jahres hat es für diese beiden Basketball-Rivalen in sich: Ein ersatzgeschwächtes Team aus Vechta trifft auf den wiedererstarkten großen Nachbarn.

Vechta - Vechta gegen Oldenburg: Im letzten Spiel des Jahres für beide Teams kommt es an diesem Montagabend im Rasta Dome zu einem der brisantesten Derbys der Basketball-Bundesliga. Spielbeginn ist um 20.00 Uhr (Dyn). Die Hallen beider Teams sind nur rund 60 Kilometer voneinander entfernt.

Als Tabellenzwölfter ist Rasta Vechta aktuell immer noch das bestplatzierte von fünf Nordteams in der BBL. Die Vorzeichen vor diesem Derby haben sich jedoch innerhalb weniger Tage stark verändert.

Nach langer Krise feierten die Oldenburger beim klaren 94:69 in Hamburg den zweiten Sieg nach ihrem Trainerwechsel. Mit dem neuen Headcoach Lazar Spasic sind die EWE Baskets sichtbar im Aufwind. „Wenn wir das jetzt fortsetzen, dann hoffe ich, dass wir ein Signal an die gesamte Liga senden“, sagte der 33 Jahre alte Serbe.

Vechtas Verletzte: „Nicht nach Ausreden suchen“

Vechta dagegen hat großes Verletzungspech. Bei der klaren 77:98-Niederlage in Braunschweig fehlten vier Stammspieler. „Was die Personalsituation betrifft, sage ich, dass wir nicht nach Ausreden suchen. Es ist nun einmal so, wie es ist“, sagte Trainer Christian Held. „Mit diesen Ausfällen müssen wir umgehen.“

Im November gewann Oldenburg gegen Vechta bereits im Viertelfinale des DBB-Pokals (72:69) und zog dadurch ins Final-Four-Turnier ein. Und auch der direkte Vergleich spricht für die deutlich finanzstärkeren Baskets: Von 15 Derbys in der Bundesliga und im Pokal gewannen sie elf.