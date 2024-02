Liebes-Horoskop: Welche Sternzeichen passen in der Partnerschaft gut zusammen?

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Der Valentinstag spornt bei vielen Menschen die Partnersuche an. Und manche Menschen achten dabei auch auf das richtige Sternzeichen. Wer passt zusammen und wer nicht? Laut der Leipziger Astrologin Jana Kubatzki gilt es beim Liebes-Horoskop einiges zu beachten.

"Menschen sind, astrologisch betrachtet, die Summe der Planeten des Sonnensystems, die sich individuell in 12 Häuser des Geburtshoroskops einteilen lassen", erklärt Kubatzki. "Der Aszendent (das Tierkreiszeichen, das im Moment der Geburt minutengenau am östlichen Horizont aufgeht) gibt dabei Auskunft über die Persönlichkeit und wie diese von anderen wahrgenommen wird."

Bei der Partnerwahl gibt es laut der Astrologin aber einige grundlegende Sachen, auf die geachtet werden sollten. Dabei gilt: "Wir fühlen uns wohl bei Menschen, die so sind wie wir, wie wir es kennen, die unsere Werte, Einstellungen, Erfahrungen, unsere Umgebung teilen."

Die zwölf Tierkreiszeichen. Foto: imago/Ikon Images

Gleiche Tierkreiszeichen können gut miteinander

Das Gleiche lässt sich auch bei dem gleichen Element finden. Alle Tierkreiszeichen sind in die vier Elemente eingeteilt: Feuer, Luft, Erde und Wasser. Feuerzeichen matchen gut mit Feuerzeichen, Wasser gut mit Wasser, wobei sich bestimmte Attribute jedoch verstärken können.

Jana Kubatzki beschreibt die Eigenschaften so:

"Erdzeichen untereinander können sich zutode langweilen, da sie immer so ordentlich, korrekt, bodenständig und eher gemütlich unterwegs sind. Zuviel Erde macht schläfrig und dick."

"Feuer und Feuer lässt die Hütte brennen, man streitet sich gerne und viel, ist immer auf Achse und hat keine Lust sich zu erden, mal konkret zu werden und etwas Langfristiges aufzubauen. Zu viel Feuer macht unstet und reizbar."

"Wasser und Wasser zerfließt in zu viel emotionaler Tiefe, zu viel Anteilnahme, Empathie. Man braucht klare Grenzen, die man sich gegenseitig leider nicht so gut geben kann, das kann in tiefe Melancholie ausufern. Zu viel Wasser macht leidend und abhängig."

"Luft und Luft quatscht bis in den frühen Morgen und vergisst zu essen. Man vergisst auch Sex und Nähe, da die Welt der Gedanken ja so lockend ist. Zu viel Luft macht Wolkenschlösser und emotional unterkühlt."

Jana Kubatzki arbeitet seit 2013 als Astrologin und wohnt in Leipzig. Foto: Jana Kubatzki

Gleiche Elemente passen zusammen - müssen sich aber ergänzen

Doch neben Gleich und Gleich gilt ebenfalls, dass sich Gegensätze anziehen. Das bedeutet, die Tierkreiszeichen, die gegenüber liegen (sechs Monate vom eigenen Zeichen entfernt) die Nerven strapazieren können, mit ihrer Andersartigkeit aber auch anziehen.

"Gegenüberliegende Tierkreiszeichen ziehen sich an, finden sich im Anderssein extrem spannend, stressen sich aber enorm und bleiben oft nicht lange zusammen", sagt Jana Kubatzki. So seien in der astrologischen Liebesberatung die Empfehlungen für die gemischten Elemente beliebt. Demnach passen Tierkreiszeichen mit den Elementen Feuer und Luft gut zusammen sowie Erde und Wasser.

Widder - Löwe - Schütze (Feuer) passen jeweils gut zu Waage - Wassermann - Zwillinge (Luft)

Stier - Jungfrau - Steinbock (Erde) passen jeweils gut zu Krebs - Skorpion - Fische (Wasser)

Bei der Feuer-Luft Gruppe geht es laut der Astrologin viel um Aktivität, Abenteuer, Mut und Risiko. "Etwas erleben, Handeln (auf der Feuerseite) und um den entsprechenden Input, wo denn was los ist, was man unternehmen kann, welche Ideen umgesetzt werden können (auf der Luftseite)." Paare mit dieser Mischung haben demnach meist ein sehr aktives Leben, brauchen beide viel Abwechslung und können Langeweile gar nicht ab.

Bei der Erde-Wasser Gruppe geht es dann eher um Tiefgang, um das genaue Gegenteil dieser wahnsinnigen Höhenflüge der ersten Gruppe, so Kubatzki. "Erde will Beständigkeit und das konkrete Miteinander erleben von Dingen, Berührungen, Natur, Essen, Sinnlichkeit. Die Wasser Menschen möchten sich in der Tiefe der Liebe verlieren, sich im anderen wieder finden, möchten die Seele spüren, kreativ sein, sich vermischen und aus der Liebe schöpfen."