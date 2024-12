Knapp zwölf Prozent der Thüringer Exporte gingen in den ersten neuen Monaten dieses Jahres in die USA. (Archivbild)

Erfurt - Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Partner für die Thüringer Exportwirtschaft. Von Januar bis September gingen 11,8 Prozent der Ausfuhren aus dem Freistaat in die USA, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Im gesamten vergangenen Jahr seien Güter im Wert von 1,9 Milliarden Euro aus dem Freistaat in die USA exportiert worden. Dies habe 10,5 Prozent der Thüringer Exporte entsprochen und sei der höchste Anteil seit der Gründung des Freistaats gewesen. Die USA seien damit bereits das achte Jahr in Folge der wichtigste Abnehmer Thüringer Exporte.

Jeder zehnte Euro Thüringer Exportware könnte also in Zukunft von möglichen Einfuhrzöllen der USA betroffen sein, hieß es. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat zunächst hohe Zölle für Mexiko und Kanada sowie zusätzliche für China angekündigt. Zölle sind eine Art Zuschlag auf importierte Waren. Sie werden an der Grenze fällig.

Vor allem für Kfz-Dieselmotoren sowie optische, fotografische Instrumente und elektrische Maschinen, Apparate und Geräte waren die Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren laut der Statistik ein besonders großer Absatzmarkt.

Die meisten Einfuhren kommen aus China

Bei den Einfuhren nach Thüringen spielen die USA hingegen eine geringere Rolle, wie das Landesamt weiter mitteilte. Im vergangenen Jahr seien Waren im Wert von 0,7 Milliarden Euro importiert worden, was einem Anteil von 3,6 Prozent an den Einfuhren nach Thüringen insgesamt entspreche. Damit haben die USA unter allen Importländern auf Rang acht gelegen.

Das mit Abstand wichtigste Importland für Thüringen sei China, hieß es. Die Einfuhren aus China machten im vergangenen Jahr 29,2 Prozent der Thüringer Importe aus. Auch in den ersten drei Quartalen dieses Jahres führte China mit 26,8 Prozent der Importe das Ranking an.