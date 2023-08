Der Athlet war Ende Juni in New York mit seinem Rad gestartet und in dreieinhalb Wochen bis nach Los Angeles gefahren. Nun ist er wieder auf dem Rückweg - zu Fuß.

New York/Los Angeles - Nach der Durchquerung des Monument Valley läuft der deutsche Athlet Jonas Deichmann bei seiner US-Tour auf die Rocky Mountains zu. Der 36-Jährige bezeichnete den Lauf durch das berühmte Tal im US-Bundesstaat Arizona als großes Highlight seiner doppelten US-Durchquerung. „Meine liebste Lauftage bislang in dieser wilden Landschaft“, schrieb Deichmann bei Instagram.

Der Extremsportler, der mehrere Rekorde für die Durchquerung von Kontinenten mit dem Fahrrad hält, war Ende Juni in New York mit seinem Rad gestartet und in dreieinhalb Wochen bis nach Los Angeles gefahren. Nun läuft er den gesamten Weg zurück, hat bereits über 1500 Kilometer zurückgelegt und wird Anfang November in New York erwartet.