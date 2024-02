Berlin - US-Sänger Usher („Yeah!“) kommt im nächsten Jahr für ein Konzert nach Deutschland. Der R'n'B-Musiker tritt im Rahmen seiner Welttournee „Past Present Future“ am 1. Mai 2025 in Berlin auf, wie der Veranstalter Live Nation am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus gibt er auch Konzerte in London, Paris und Amsterdam. „Diese Tour ist sowohl eine Feier der letzten 30 Jahre als auch ein Blick in die Zukunft“, sagte der 45-Jährige laut Mitteilung.

Im vergangenen Jahr spielte er acht Konzerte in Paris, davor war er 2015 das letzte Mal auf Tour in Europa. Vor etwas mehr als einer Woche performte er bei der Halbzeitshow des US-amerikanischen Super Bowls, außerdem erschien seine neue Platte „Coming Home“.