Berlin - Wegen des nachgeholten Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Berlin sind ab heute Abend Teile des Zentrums und ab Freitag dann auch Teile des Regierungsviertels abgesperrt.

Besonders betroffen ist der Bereich rund um den Potsdamer Platz, wo Biden nach seiner Ankunft am Abend offenbar in einem Hotel wohnen wird. Abgesperrt werden ab Freitagfrüh dann die Umgebungen von Schloss Bellevue und Kanzleramt. Verkehrsteilnehmer sollten die genannten Bereiche meiden und möglichst weiträumig umfahren, hieß es von der Verkehrsinformationszentrale.

Am morgigen Freitag kommt auch noch der Beginn der Herbstferien an den Schulen hinzu. Autofahrer müssen sich auf Straßensperrungen einstellen. Fahrgäste von S-Bahnen und Regionalzügen sollten besonders am Freitag mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Auch der Fernverkehr ist dann zeitweise betroffen. Bei den U-Bahnen dürfte es kaum Einschränkungen geben.

Biden trifft am Freitag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der amerikanische Präsident gehört zu den Politikern, die die höchste Sicherheitsstufe haben.

Reisewelle am Beginn der Ferien - Staus und verspätete Züge

Mit Blick auf den Freitag kündigte die Verkehrsinformationszentrale an, es werde in Kombination der ersten Reisewelle und des Biden-Besuchs zu massiven Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr kommen. Autofahrer sollten wegen des vielen Verkehrs und zahlreicher Baustellen mit Verzögerungen auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen rechnen. Auch bei einem Reisebeginn am späten Freitagabend und am Samstagmorgen könne es noch zu Störungen kommen.

Große Einschränkungen gibt es am Freitag wegen der Sicherheitsmaßnahmen im gesamten S-Bahn-Netz, viele S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Bahnhof Zoo werden zeitweise nicht oder seltener fahren, weil die Strecke am Schloss Bellevue entlangläuft, wo Biden empfangen wird. Auch bei den Regionalzügen und vielen Fernzügen mit Halt im Hauptbahnhof gibt es Änderungen,

Die Berliner Polizei erhält Unterstützung von der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern. Zum üblichen Programm bei derartigen Besuchen im Regierungsviertel gehören Scharfschützen der Polizei auf Gebäuden, Boote der Wasserschutzpolizei auf der Spree, Hundestaffeln zur Sprengstoffsuche, ein gesperrter Luftraum gegen Angriffe von oben sowie moderne technische Geräte, die den Flug und die Steuerung von Drohnen stören.