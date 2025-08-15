Sie sollte Bankautomaten füllen – und stahl dabei 8,2 Millionen Euro. Nun ist das Urteil gegen die Ex-Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma endgültig.

Bremen - Das Urteil gegen eine ehemalige Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma wegen Diebstahls von 8,2 Millionen Euro ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision der Angeklagten, wie das oberste Gericht in Karlsruhe auf Nachfrage bestätigte. Sie muss für sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Zuerst hatte das Regionalmagazin „buten un binnen“ berichtet.

Das Landgericht Bremen sah es als erwiesen an, dass die Frau im Mai 2021 das Bargeld während ihrer Arbeitszeit stahl. Zu ihren Aufgaben gehörte es, Geldkassetten für Bankautomaten zu befüllen. Am Tattag zweigte sie knapp 8,2 Millionen Euro ab, legte das Geld in einen Container und brachte diesen mit Altpapier verdeckt durch eine Sicherheitsschleuse nach draußen. Dort wartete ein Fluchtauto.

Wo ist die Beute?

Knapp drei Jahre nach der Tat stellte sich die Frau der Polizei, im Prozess legte sie ein Geständnis ab. Nach eigenen Angaben erhielt sie von der Beute nur etwa 20.000 Euro. Das übrige Geld sollen Hinterleute für sich behalten haben, von den acht Millionen Euro fehlt jede Spur.

Das Strafmaß fiel höher aus als die Forderung der Staatsanwaltschaft - diese hatte fünf Monate weniger verlangt. Die Verteidigung hatte eine Haftstrafe von höchstens vier Jahren beantragt. Der Anwalt legte Revision ein, jedoch ohne Erfolg. Der Bundesgerichtshof stellte in seinem Beschluss vom 3. Juli keine Verfahrens- oder Rechtsfehler fest.