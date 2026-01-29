Mitten auf See schlagen Flammen aus dem Maschinenraum der „MS Thames Highway“, Einsatzkräfte kämpfen um die Sicherheit von Crew und Ladung. Nun steht die Brandursache fest.

Emden - Die Ursache für den Brand auf dem Autofrachter „MS Thames Highway“ auf der Nordsee steht fest: Ein Riss in einer Kraftstoffleitung hat das Feuer im Maschinenraum ausgelöst, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Emden mitteilte. Durch den Riss sei Diesel ausgetreten, der sich dann an den heißen Maschinen entzündet habe. „Aufgrund des Drucks in der Leitung ist der Riss größer geworden, der Diesel ist herausgesprüht, und es kam zu einer Entflammung“, sagte der Sprecher. Hinweise auf ein menschliches Fehlverhalten lägen nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor.

Der Autotransporter war mit fast 1.300 Fahrzeugen – darunter knapp 480 Elektroautos – am Montagabend von Emden unterwegs nach Grimsby in Großbritannien, als die Crew Flammen im Maschinenraum entdeckte. Die Besatzung verschloss den Raum luftdicht und verhinderte so, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Verletzt wurde niemand.

Hubschrauber bringt Helfer an Bord

Der 149 Meter lange und 25 Meter breite Frachter ankerte dann außerhalb des Fahrwassers der Emsmündung nordwestlich der Nordseeinsel Borkum. Ein Hubschrauber brachte Einsatzkräfte an Bord, diese löschten laut Havariekommando die Flammen. Zwei Teams speziell ausgebildeter Feuerwehrleute blieben zunächst auf dem Schiff. Sie stellten demnach aber keine weiteren Brand- und Rauchentwicklungen mehr fest. Insgesamt waren mehr als 60 Einsatzkräfte, vier Schiffe und zwei Hubschrauber beteiligt.

Der manövrierunfähige Autotransporter war dann zum Emder Hafen zurückgeschleppt worden. Die zuständige Dienststelle Schiffssicherheit hat die Weiterfahrt des Frachters verboten.