Urlauber stürzt von Jetski und ertrinkt in Ostsee

Ein Urlauber ist vor Hergisdorf von seinem Jetski gefallen und in der Ostsee ertrunken.

Neubrandenburg/afp - Ein 51-jähriger Urlauber ist auf der Ostsee vor Heringsdorf in Mecklenburg-Vorpommern von einem Jetski gefallen und ertrunken. Auch ein sofortiger Einsatz mehrerer Rettungsschwimmer und eines Hubschraubers konnte den Mann aus Baden-Württemberg nicht mehr retten, teilte die Polizei am Samstagabend in Neubrandenburg mit.

Der Tourist war demnach am Samstagnachmittag mit seinem Jetski nahe an die bekannte Seebrücke in Heringsdorf gefahren. Dabei stürzte er von dem Fahrzeug ins Wasser, die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben allerdings keine Hinweise, dass weitere Menschen beteiligt gewesen sein könnten.

Die Rettungskräfte fanden den Mann nach wenigen Minuten leblos im Wasser. Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Helfer waren vergebens.