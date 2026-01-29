Jonas Urbig glänzt in Eindhoven. Doch im nächsten Bayern-Spiel muss er wieder Platz machen. Coach Kompany beweist ein feines Näschen im Umgang mit dem jungen Keeper.

Jonas Urbig wurde beim Bayern-Sieg in Eindhoven zum Man of the Match gekürt.

Eindhoven - Trotz seiner bärenstarken Leistung beim Auswärtssieg gegen die PSV Eindhoven muss Torhüter Jonas Urbig beim FC Bayern München erst einmal wieder zurück ins zweite Glied. Am Samstag beim Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga soll wieder Manuel Neuer im Bayern-Tor stehen.

„Jetzt ist Manu wieder dran. Und wir entscheiden, wann die nächsten Momente für Jonas wieder kommen“, sagte Bayern-Coach Vincent Kompany nach dem 2:1 im letzten Champions-League-Vorrundenspiel am Mittwochabend.

Obwohl Urbig am Wochenende in der Liga gegen den FC Augsburg mal wieder eine Chance bekommen und bei einem Gegentreffer gepatzt hatte, durfte der erst 22-Jährige in Eindhoven erneut ran. Laut Kompany sei für ihn bereits im Dezember klar gewesen, dass der junge Neuer-Vertreter im intensiven Januar mit vielen Spielen zwei Partien bekommen sollte.

„Aber ich wollte dabei flexibel bleiben“, sagte Kompany. „Und nach dem Spiel gegen Augsburg, was wir verloren hatten, war für mich klar, dass der Junge da wachsen kann.“

Urbig zum besten Spieler der Partie gewählt

Und das tat Urbig. In Eindhoven wurde er von der UEFA zum besten Spieler der Partie gekürt. „Ich freue mich natürlich darüber, aber der Erfolg der Mannschaft steht im Vordergrund“, sagte der frühere Kölner Keeper zurückhaltend. „Ich nehme vielleicht das Momentum jetzt etwas mit, dass es gut geklappt hat, aber jedes Spiel fängt für mich wieder bei null an.“

Einige Experten hatten sich nach dem Spiel gegen Augsburg zu Wort gemeldet und teilweise angezweifelt, ob Urbig schon in der Lage ist, Neuer (39) zu beerben, wenn dieser im Sommer möglicherweise seine Karriere beendet. Auch im Hinblick auf Neuers Entscheidung blieb Urbig zurückhaltend: „Das ist ja keine Entscheidung, die ich treffe. Ich bin auch glücklich, so wie es gerade ist.“

Kompany immerhin gelingt, den ehrgeizigen Neuer von dem ein oder anderen Entlastungsspiel zu überzeugen. „Auf dieser Position haben wir einen unglaublichen Luxus“, meinte der Belgier.