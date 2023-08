Unwetter stoppt Bus- und Bahnverkehr in Erfurt

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Erfurt - Sturm und Gewitter haben am Dienstagabend einen Großteil des Öffentlichen Nahverkehrs in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt zum Erliegen gebracht. „Busse und Bahnen stehen bis auf eine Strecke still“, sagte ein Sprecher der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste blockierten Schienen und Oberleitungen. „Die Aufräumarbeiten laufen.“ Wie lange es dauere, bis der Stadtverkehr wieder laufe, „kann ich nicht sagen“.