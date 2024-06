Der Donnerstag in Sachsen-Anhalt war von Wetterextremen geprägt. Auf eine Hitzewarnung für das ganze Bundesland folgten ab dem Nachmittag vielerorts Gewitter. Dies wird am Freitag ähnlich sein.

In Sachsen-Anhalt ist auch am Freitag mit Gewittern zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Freitag besteht laut des Deutschen Wetterdienstes wieder die Gefahr vor starken Unwettern, Starkregen, stürmischen Böen und Hagel in Sachsen-Anhalt. Besonders östlich von Elbe und Saale drohe ab den Mittagsstunden die Gefahr.

Die Höchstwerte liegen laut DWD bei bis zu 28 Grad. Am Samstag werde sich die Lage wieder etwas beruhigen. Am Abend drohen dann aber erneut Gewitter.

Für folgende Regionen gelten aktuell Wetterwarnungen von Gewitter:

Jerichower Land

Landkreis Stendal

Gewitterwarnung für ganz Sachsen-Anhalt

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Deutschlandweit meldeten Regionen am Donnerstagabend teils heftige Unwetter-Folgen. In Thüringen musste die Bundesstraße 281 bei Neuhaus am frühen Abend wegen Überflutung gesperrt werden.

Vielerorts musste die Feuerwehr ausrücken, um Keller leer zu pumpen oder umgestürzte Bäume zu beseitigen. In Ilmenau setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand.