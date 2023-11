Unterricht wegen Bombendrohung an Schule in Köthen abgesagt

Köthen - Wegen einer Bombendrohung hat eine Schule in Köthen (Anhalt-Bitterfeld) am Montagmorgen den Unterricht kurzfristig abgesagt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Mitarbeiterin der Schule eine Droh-Mail gemeldet, die bereits am Samstag eingegangen war. Sie stand demnach in Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Die Schule wurde vorübergehend gesperrt. Die Polizei habe das Schulgebäude mit Spürhunden nach Sprengstoff abgesucht. Um 12 Uhr habe man Entwarnung geben können.

Aktuell geht die Polizei von einem Zusammenhang mit automatisierten Rundschreiben aus. Im gesamten Bundesgebiet waren zuletzt immer wieder E-Mails mit „bedrohlichem Inhalt“ eingegangen. Die Ermittlungen dauern an.