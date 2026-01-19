29 Mal ist Wooyeong Jeong wettbewerbsübergreifend für den VfB Stuttgart aufgelaufen. Aber vor allem dann, wenn es gegen die Schwaben geht, ist mit Unions Joker zu rechnen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bleibt der Lieblingsgegner von Wooyeong Jeong. Beim 1:1 des 1. FC Union Berlin bei den Schwaben traf der 26-Jährige schon zum vierten Mal gegen seinen Ex-Club, für den er zwischen 2023 und 2024 insgesamt 29 Pflichtspiele bestritt. „Ich wollte das Tor unbedingt machen“, sagte Jeong, der auf einen Torjubel verzichtete und entschuldigend die Hände hob.

„Ich freue mich, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir haben das so trainiert, wenn einer auf den Außen vorbeikommt und der Pass dann zu mir kommt.“ Ein Punkt sei verdient, sagte der südkoreanische Fußball-Nationalspieler. Zunächst war er vom VfB an Union ausgeliehen, seit diesem Sommer steht er fest bei den Berlinern unter Vertrag.

Nübel verhindert „i-Tüpfelchen“

In der Schlussphase hatte der erst in der 75. Minute eingewechselte Jeong sogar noch die große Möglichkeit, die Partie zu drehen. „Es wäre das i-Tüpfelchen gewesen“, sagte Union-Coach Steffen Baumgart. VfB-Torwart Alexander Nübel hatte jedoch etwas dagegen. „Da hat er richtig gut gehalten“, sagte Jeong. „Er kam dann auch noch zu mir und hat mich gefragt, warum ich immer so gut gegen Stuttgart spiele. Ich bin einfach glücklich.“

Dennoch sei es nach drei Unentschieden nacheinander nun allmählich wieder an der Zeit, dreifach zu punkten. „Wir müssen unbedingt wieder ein Spiel gewinnen“, meinte Jeong. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) treffen die Köpenicker daheim auf Borussia Dortmund. „Darauf konzentrieren wir uns jetzt“, sagte der Offensivspieler.