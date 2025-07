Berlin - Nach dem Bundesliga-Aufstieg wollen sich die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin nicht mit dem beim Männer-Team seit Jahren üblichen vorsichtigen Saisonziel begnügen. „Wir sind schon offensiver. Natürlich wollen wir die Klasse halten, das ist die Grundvoraussetzung“, sagte Trainerin Ailien Poese beim Trainingsauftakt im Stadion an der Alten Försterei. „Wir haben uns gut verstärkt und wir wollen eine gute Rolle spielen“, fügte sie an.

Bei der ersten Trainingseinheit fehlten noch die drei EM-Spielerinnen Tanja Pawollek (Polen), Nadine Böhi (Schweiz) und Hannah Eurlings (Belgien). Alle anderen Spielerinnen konnte Poese (40) begrüßen, darunter auch die Neuzugänge Samantha Steuerwald und Eileen Campbell vom SC Freiburg sowie Anna Aehling von Eintracht Frankfurt.

Angesichts der Verstärkungen wird den Eisernen Ladies eine gute Rolle in der höchsten Spielklasse zugetraut. „Wir spielen mit den Besten in Deutschland. Das ist geil, wir haben alle Bock drauf“, sagte Poese zur sportlichen Herausforderung in der Bundesliga.

Kapitänin Lisa Heiseler (27) will den Druck nicht zu groß werden lassen. Schon die Vorbereitung mit Partien gegen den VfL Wolfsburg (10. August) oder Real Madrid (17. August) biete große Herausforderungen. „Wenn man schaut, wer uns erwartet als Testgegner, da kann man sich nur freuen“, sagte die Torschützenkönigin der vergangenen Zweitligasaison.

Um in der Bundesliga bestehen zu können, müsse man das „Trainingsniveau erhöhen“. Zum Saisonstart geht es für Union voraussichtlich am 7. September gegen den 1. FC Nürnberg. „Es ist schön, dass wir ein Heimspiel haben und so in die historische Saison starten“, sagte Heiseler.