Beim erstmaligen Treffen in der Bundesliga will Union Berlin Aufsteiger Holstein Kiel nicht zum ersten Heimsieg verhelfen. Ein besonderes Wiedersehen gibt es an der Förde.

Union will Lauf in Kiel fortsetzen

Berlin - Der 1. FC Union Berlin will von der Premierenbegegnung in der Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel mit zählbarem Erfolg zurückkehren. Mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) würde die Mannschaft von Union-Trainer Bo Svensson den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Doch die Störche, die bisher ihre drei Heimspiele verloren haben, wittern nach dem 2:2-Remis vor der Länderspielpause bei Meister Bayer Leverkusen Morgenluft und peilen selbst den ersten Heimerfolg im Oberhaus an, während Union in den vergangenen acht Auswärtsspielen nie als Sieger vom Platz gegangen ist. Allerdings reisen die Köpenicker nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund auch mit gestärktem Selbstbewusstsein in den Norden.

Dort kommt es zum Wiedersehen mit Steven Skrzybski. Der Angreifer, der in der abgelaufenen Saison mit zehn Treffern als bester Kieler Torschütze maßgeblichen Erfolg am Aufstieg hatte, spielte von November 2000 bis Sommer 2018 fast 18 Jahre lang für Union. Auch Abwehrmann Tymoteusz Puchacz trug schon das Berliner Trikot, währenddessen Union-Neuzugang Tom Rothe in der vergangenen Saison als Leihgabe von Borussia Dortmund mit Kiel den Aufstieg in die Bundesliga feierte.