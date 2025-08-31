Erst vorzeitig zurückgeholt, jetzt erneut verliehen: Union Berlins Keeper Yannic Stein kehrt zu einem Regionalligisten zurück.

Berlin - Auch die aktuelle Spielzeit verbringt Torhüter Yannic Stein nicht beim 1. FC Union Berlin. Der Fußball-Bundesligist verleiht den 20-Jährigen erneut an den Regionalligisten Babelsberg 03, wie die Köpenicker mitteilten. Stein hatte bereits in der Rückrunde der zurückliegenden Spielzeit für die Brandenburger gespielt.

Eigentlich war die damalige Leihe nach Babelsberg schon bis Sommer 2026 geplant gewesen. Im Juni verkündeten die Unioner dann, ihren Schlussmann vorzeitig nach Berlin zurückzuholen.

„Yannic hat bereits bewiesen, dass er sich bei Babelsberg wohlfühlt und durchsetzen kann. Eine erneute Leihe mit Spielpraxis ist daher für alle Beteiligten eine sehr gute Möglichkeit, seine Entwicklung weiter fortzuführen“, kommentierte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball.