Union Berlin plant eine längerfristige Zusammenarbeit mit Livan Burcu. Der in der vergangenen Spielzeit ausgeliehene Außenspieler soll nun in Köpenick weiter wachsen.

Berlin - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Livan Burcu vorzeitig verlängert. Der 20 Jahre alte Außenspieler war in der vergangenen Spielzeit an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen und ist nun nach Köpenick zurückgekehrt. Wie gewohnt teilt der Verein die Laufzeit des Vertrags nicht mit.

Union hatte Burcu im vergangenen Sommer vom SV Sandhausen an die Wuhle geholt und gleich an Magdeburg weiter verliehen. Dort erzielte der Deutsch-Türke in 32 Partien drei Tore und bereitete neun Treffer vor.

„Livan hat seine Leihe in der vergangenen Saison hervorragend genutzt und einen starken Entwicklungsschritt gemacht. Er hat bewiesen, dass er das Potenzial für die Bundesliga mitbringt“, sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer beim 1. FC Union Berlin, „wir sind überzeugt, dass er in den kommenden Jahren eine größere Rolle spielen wird.“