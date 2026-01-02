Union bleibt für die Vorbereitung in Berlin und verzichtet auf ein Auslands-Trainingslager. Hertha reist hingegen an die Algarve. Wie beide Teams sich auf die Rückrunde einstellen.

Für Baumgart und Union geht es in der Liga mit einem besonderen Duell weiter. (Archivbild)

Berlin - Der 1. FC Union Berlin und Hertha BSC starten am Freitag nach der Winterpause in die Vorbereitung auf die restliche Saison. Der Bundesligist aus Köpenick verzichtet erneut auf ein Auslands-Trainingslager. Die kurze Vorbereitung auf das zweite Halbjahr findet ausschließlich in heimischen Gefilden statt.

Das einzige Testspiel des Tabellenachten wird am Montag (18.30 Uhr) beim Drittligisten Erzgebirge Aue angepfiffen. Fünf Tage später, am 10. Januar (15.30 Uhr/Sky), geht es für die Hauptstädter in der Bundesliga weiter. Dann ist der 1. FSV Mainz 05 im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. Die Mainzer werden inzwischen von Urs Fischer trainiert, der Union zwischen 2018 und 2023 zu großen Erfolgen geführt hatte.

Die Hertha zieht es nach dem Trainingsstart in Berlin dagegen in den Süden. Vom 3. bis 10. Januar weilt das Team von Trainer Stefan Leitl an der Algarveküste in Portugal. Dort steht am Tag vor der Abreise ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich an. Am 17. Januar kommt Zweitliga-Tabellenführer Schalke zum Rückrunden-Auftakt ins Olympiastadion.