Herzogenaurach - Union Berlins Trainer Steffen Baumgart hofft in der restlichen Zeit des Trainingslagers auf Fortschritte seines Teams. Bis Freitag bereitet sich der Fußball-Bundesligist noch in Herzogenaurach vor. Die beiden einzigen Testspiele in den Tagen von Franken brachten gegen den Zweitligisten Greuther Fürth und den Drittligisten 1. FC Schweinfurt 05 aber jeweils 0:1-Niederlagen mit sich.

„Das hat aber auch vielleicht mit dem Trainingslager zu tun. Trotzdem müssen wir natürlich gucken, dass wir in den nächsten beiden Testspielen ein bisschen mehr Frische und Klarheit reinkriegen“, sagte Trainer Steffen Baumgart. Gegen den Drittliga-Aufsteiger experimentierte er am Dienstag sehr viel und wechselte im Verlauf des zweiten Abschnitts komplett durch. Spielfluss entstand nicht.

„Wir haben viel durchgewechselt. Ich fand, dass wir es in der ersten Halbzeit gut gemacht haben und in der zweiten Halbzeit mit den Wechseln nicht mehr so in den Druck gekommen sind“, resümierte Baumgart.

Vorletzter Test gegen Espanyol Barcelona

Einen Tag nach der Rückkehr aus Herzogenaurach trifft seine Mannschaft im vorletzten Testspiel der Vorbereitung am Samstag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei auf den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona.

Dann könnten mit Oliver Burke, David Preu, Aljoscha Kemlein und Woo-Yeong Jeong vier Akteure weitere Spielpraxis sammeln, die gegen Schweinfurt ihr Comeback gaben.

Angreifer Burke hatte die drei Testspiele vor Schweinfurt krankheitsbedingt verpasst. Mittelfeldmann Preu war nach seiner Gehirnerschütterung im Test beim Linzer ASK (2:0) für zwei Begegnungen ausgefallen.

Viel länger mussten sich Kemlein und Jeong gedulden. Mittelfeldspieler Kemlein war wegen eines Mittelfußbruches seit Ende Januar außer Gefecht. Offensivmann Jeong hatte seit seiner Knöchelverletzung am 30. März beim 2:1-Erfolg beim SC Freiburg nicht zur Verfügung gestanden.