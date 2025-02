Union startet ohne Neuverpflichtung Ljubicic in die Woche

Berlin - Ohne Marin Ljubicic ist Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlöin in die neue Trainingswoche gestartet. Der einzige Winter-Neuzugang, der vom österreichischen Bundesligisten Linzer ASK verpflichtet wurde, nahm aus privaten Gründen nicht an der öffentlichen Einheit teil. Aus demselben Grund fehlte auch Stammkeeper Frederik Rönnow.

Trainer Steffen Baumgart musste bei Sonnenschein zudem auf Verteidiger Kevin Vogt und Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein verzichten. Vogt konnte wegen seiner Knieprobleme nur individuell arbeiten.

Viele Fragezeichen hinter Kemlein

Kemlein hat wohl mit Beinproblemen zu kämpfen, die Ende November schon einmal aufgetreten waren. Nach Clubangaben habe das Eigengewächs auch ohne Belastung Schmerzen. Eine Überlastung oder strukturelle Verletzung soll jedoch nicht vorliegen.

Allerdings konnte Kemlein deshalb schon nicht in der Partie gegen RB Leipzig (0:0) eingesetzt werden. Auch für das nächste Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim ist sein Mitwirken fraglich.

Auf Offensivmann Laszlo Benes dürfte Baumgart dagegen wohl wieder bauen können. Der slowakische Nationalspieler nahm allerdings nicht am gesamten Training teil, weil er zuletzt leicht kränkelte.