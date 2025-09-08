Berlin (dpa/bb) – Nach vier trainingsfreien Tagen hat Fußball-Bundesligist Union Berlin die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim aufgenommen. Ohne acht Auswahlspieler absolvierten 20 Feldspieler, drei Torhüter und acht U19-Spieler die ersten Einheiten, darunter auch Christopher Trimmel und Diogo Leite.

Kapitän Trimmel hatte in der vergangenen Woche in seiner Heimat Österreich einen Trainer-Lehrgang absolviert. Innenverteidiger Leite hatte zuvor seit Wochen nicht am Mannschaftstraining teilgenommen, weil er den Verein verlassen wollte. Nun absolvierte der Portugiese zumindest große Teile des Trainings wieder mit. Von der Abschlussspielform wurde er noch befreit, weil er einige Wochen nicht voll belastet worden ist.

Union empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Hoffenheim im Stadion An der Alten Försterei. Für diese Partie dürfte Leite selbst im Falle eines Verbleibs noch keine Option sein.