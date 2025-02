Vertessen konnte sich in Berlin nicht durchsetzen.

Berlin - Offensivspieler Yorbe Vertessen verlässt den 1. FC Union nach nur einem Jahr wieder. Der 24 Jahre wechsle nach Österreich zu RB Salzburg, wie der Berliner Fußball-Bundesligist am letzten Tag der Transferphase mitteilten. Medienberichten zufolge bekommen die Köpenicker vier Millionen Euro für den Belgier. Etwas weniger als das, was sie vor zwölf Monaten an die PSV Eindhoven gezahlt haben sollen.

Vertessens Transfer nach Berlin hatte sich damals lange gezogen. Der Rechtsfuß sollte das Angriffsspiel der Berliner beleben. Wirklich etablieren konnte sich der 24-Jährige aber nie. In 32 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore. Meist kam er von der Bank ins Spiel.

Wechsel von Philipp scheitert

Zuletzt äußerte Trainer Steffen Baumgart Kritik an Vertessen. „Er ist ein sehr talentierter Spieler, aber das ist er schon seit zwei Jahren. Ich erwarte von solchen Spielern, dass sie jeden Tag abliefern“, sagte Baumgart und begründete so, warum der Belgier gegen Augsburg nicht im Kader stand.

Am Sonntag hatte Union den 22 Jahre alten Kroaten Marin Ljubičić für die Offensive verpflichtet. Ein Transfer von Maximilian Philipp vom SC Freiburg scheiterte dagegen einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge auf der Zielgeraden noch.