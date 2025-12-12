weather wolkig
  3. Fußball: Union gegen den Trend, Hertha mit schneller Reaktion

Union steht unter Druck. Gelingt gegen Leipzig die Wende oder drohen unruhige Feiertage? Bei der Hertha soll die Niederlage gegen Magdeburg sofort wieder in Vergessenheit geraten.

Von dpa 12.12.2025, 03:30
Kapitän Christopher Trimmel ist bei Union Berlin als Anführer gefragt. (Archivbild)
Kapitän Christopher Trimmel ist bei Union Berlin als Anführer gefragt. (Archivbild) Swen Pförtner/dpa

Berlin/Fürth - Im Jahresschlussspurt wollen der 1. FC Union und Hertha BSC wieder in die Erfolgsspur finden. Die Eisernen empfangen in ihrem letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres an diesem Freitag RB Leipzig (20.30 Uhr/Sky). Die Hertha ist in der 2. Liga kurz zuvor bei der SpVgg Greuther Fürth (18.30 Uhr/Sky) zu Gast. 

Für Union geht es nach zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen gegen den Tabellenzweiten darum, den Negativtrend zu stoppen. Sonst drohen ungemütliche Weihnachten nur kurz vor der Abstiegszone. 

Hertha bei Leitls Ex-Club

Bei der Hertha will man eine schnelle Trendumkehr. Das 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg soll nach zuvor sieben Pflichtspielsiegen nur ein Ausreißer gewesen sein. Mit einem Erfolg an der ehemaligen Wirkungsstätte von Trainer Stefan Leitl in Franken könnten die Aufstiegsplätze wieder ganz nah sein.