Die Vorbereitung geht in die heiße Phase. Für die Union-Kickerinnen steht das Heimduell gegen einen spanischen Club mit großem Namen hat.

Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben in dieser Woche nach dem sechstägigen Trainingslager in Klosterpforte ihre Vorbereitung in Köpenick fortgesetzt. Im Vorfeld der ersten Bundesliga-Saison der Vereinshistorie steht am Sonntag (15.30 Uhr) das erste Heim-Testspiel des Sommers an.

Im Rahmen der Saisoneröffnung ist dann der spanische Top-Club Real Madrid im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. „Das ist einfach cool, weil wir gegen starke Gegner testen wollten“, sagte Trainerin Ailien Poese.

Die beiden bisherigen Freundschaftsspiele hatte Union beim polnischen Pogon Stettin (3:2) und gegen den deutschen Vizemeister VfL Wolfsburg (2:0) gewonnen. Nun geht es gegen Real weiter, das in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils auf dem zweiten Platz einkam. „Wir haben gegen Wolfsburg eine Top-Leistung gebracht, vieles von dem umgesetzt, was wir im Trainingslager erarbeitet haben“, erklärte Poese. „Wir werden jetzt für Real noch an kleinen Stellschrauben drehen und freuen uns auf die Saisoneröffnung.“

Autogrammstunde beim Biergarten

Wie bei den Männern in der Vorwoche bei der Generalprobe gegen Olympiakos Piräus (0:1) werden auch die Frauen ab 14.30 Uhr von Stadionsprecher Christian Arbeit offiziell vorgestellt. Nach der Partie schreiben die Spielerinnen, Trainer und Betreuer von 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr in der Nähe des Biergartens auf der Wuhleseite Autogramme.

Die Meisterschaft beginnt für die Unionerinnen am 7. September (18.30 Uhr) mit einem Heimauftritt gegen Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg. Vor allem im eigenen Stadion kann das Team mit großem Zuspruch rechnen.

In der vergangenen Saison hatte Union als Zweitligist mit 7.190 Zuschauern den höchsten Schnitt aller deutschen Frauen-Vereine. „Wir haben einige Spielerinnen, die immer wieder betonen, wie sehr sie sich darauf freuen, hier jedes zweite Spiel in der Alten Försterei aufzulaufen“, sagte Angreiferin Dina Orschmann. „Das ist einmalig in dieser Frauen-Bundesliga, so eine Fanbase zu besitzen. Das wird definitiv ein Vorteil sein. Wir freuen uns riesig darauf, dies nun das erste Mal auch testen zu können.“