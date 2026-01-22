Berlin - Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Union hat vor dem Flutlichtspiel am Samstag (18.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Dortmund sein Unverständnis über die externe Kritik am BVB geäußert. „Ich finde es schon schwierig, wenn sich ein gegnerischer Kollege mittlerweile für Siege rechtfertigen muss. Das sehen wir schon die Krux am Ganzen“, sagte Baumgart vor dem Heimspiel im Stadion An der Alten Försterei.

Der BVB belegt vor dem Duell in Köpenick den zweiten Tabellenplatz, sieht sich aber immer wieder Kritik ausgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat elf Punkte Rückstand auf die Bayern, zuletzt in der Meisterschaft gelang ein Last-Minute-Sieg dank eines Elfmeters gegen den Tabellenletzten FC St. Pauli. In der Champions League unterlag der BVB am Dienstag auswärts Tottenham Hotspur mit 0:2.

„Was ich immer interessant finde, was aus Dortmunds Leistung immer gemacht wird. Das finde ich dann immer schwierig“, betonte Baumgart. Er bezog sich dabei auch auf die Partie gegen die Spurs, die die Dortmunder nach einem frühen 0:1-Rückstand auch noch ab der 26. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl bestreiten mussten.

Baumgarts Bewertung des BVB

Wenn er als gegnerischer Trainer die Dortmunder bewerten solle, „dann bewerte ich die Ergebnisse, dann bewerte ich die Leistungen. Dann bewerte ich Platz zwei.“ Dann würde er die zweitbeste Abwehr der Liga und eine „eine absolute starke Offensive“ bewerten. „Und ich muss mir immer anhören, wie schlecht (sie sind) oder was sie alles nicht können“, meinte Baumgart, dessen Unioner den neunten Platz belegen.