Beim 1. FC Union Berlin bleibt man sich auch in der siebten Bundesliga-Saison treu. Das Ziel ist erstmal nur der Klassenerhalt. Trainer Baumgart richtet zum Start ein Augenmerk auf die Offensive.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin startet mit dem Heimspiel gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei betonte Trainer Steffen Baumgart die Notwendigkeit, offensiv mehr Effektivität zu zeigen. Als Saisonziel haben die Eisernen erneut den Klassenerhalt ausgerufen.

In der Vorsaison hatte Union mit 35 Toren die drittschlechteste Trefferquote und sicherte sich erst im Schlussspurt den Liga-Verbleib. Für Abhilfe soll im bestmöglich nicht verflixten siebten Bundesliga-Jahr auch Top-Zugang Oliver Burke im Angriff sorgen. Der Schotte kam von Werder Bremen nach Berlin-Köpenick.

Letzte Partie historisch

Gegen Stuttgart hatte es zuletzt im April ein historisches 4:4 gegeben. Noch nie fielen sonst acht Tore in der ersten Halbzeit eines Bundesliga-Spiels.

Im Tor hofft Baumgart auf den Einsatz von Frederik Rönnow als Nummer eins. Der Däne war beim 5:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Gütersloh in der Vorwoche wegen Schwindelgefühlen ausgewechselt worden. Vor dem klaren Sieg gegen den Regionalligisten hatte Union in vier Testspielen in Serie kein Tor geschossen.