Union in Franken: Was das Team in den nächsten zehn Tagen vorhat und wann Fans die Mannschaft live beim Training sehen können.

Berlin - Der Tross des 1. FC Union Berlin ist im Trainingslager im fränkischen Herzogenaurach angekommen. Der Großteil der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart reiste per Zug aus der Hauptstadt nach Nürnberg. Einige Spieler waren nach dem Testspiel der Berliner am Sonntag noch in Wien geblieben und kamen von dort. Das erste öffentliche Training der Köpenicker steht auf der Anlage von Ausrüster Adidas am Donnerstag (16.00 Uhr) im Adi-Dassler-Stadion an.

In den zehn Tagen von Herzogenaurach sind weitere Testspiele angesetzt. Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) geht es im Fürther Ronhof gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Am 29. Juli (15.30 Uhr) treten die Hauptstädter gegen Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 an.