Berlin - Der 1. FC Union Berlin wird in seinem Trainingslager in Österreich in einem Testspiel auf den ukrainischen Spitzenclub Dynamo Kiew treffen. Die Partie findet am 18. Juli (17.00 Uhr) auf dem Platz des SV Kematen statt, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. An diesem Samstag reisen die Köpenicker bis zum 19. Juli in ihr erstes Trainingslager nach Längenfeld.