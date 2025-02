Berlin - Union Berlin will im sechsten Anlauf seit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erstmals mit einem zählbaren Erfolg bei Borussia Dortmund die Heimreise antreten. In den bisherigen fünf Gastspielen blieben die Köpenicker ohne Punkte, im Topspiel des 23. Spieltags peilt Unions neuer Trainer Steffen Baumgart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) einen Sieg an.

Baumgart selbst konnte als Übungsleiter des SC Paderborn beim 3:3 des Aufsteigers im Signal Iduna Park einen Punkt mitnehmen - nach einer eigenen 3:0-Führung zur Halbzeit. Auch die Gastgeber sind seit fünf Heimspielen ohne Sieg, zudem konnte Niko Kovac als Trainer noch nie in Dortmund gewinnen und kassierte auch bei seiner Premiere eine 1:2-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart.

Beim Gastspiel muss Baumgart auf Aljoscha Kemlein und Robert Skov verzichten. Den Dänen wird wohl Tom Rothe ersetzen, der im Sommer von Dortmund zu Union gewechselt war. Innenverteidiger Kevin Vogt wird nach seiner Verletzung im Kader stehen, ein Startelf-Einsatz steht aber außer Frage.