In der vergangenen Saison spielen Unions Männer lange ohne Sponsor auf der Brust. Jetzt präsentieren die Köpenicker einen neuen Partner für ihre beiden Bundesliga-Teams.

Künftig in himmelblau und mit neuem Sponsor: Christopher Trimmel.

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat die Spar- und Anlageplattform Raisin als neuen Hauptsponsor gewonnen. Der Schriftzug des Berliner Unternehmens wird künftig die Trikots der Profiteams der Männer und der Frauen zieren, wie die Köpenicker mitteilten.

Im Testspiel am Samstag beim Brandenburger SC Süd 05 werden Unions Männer erstmals mit dem neuen Sponsor auflaufen und im neuen Ausweichtrikot. Optisch wagen die Köpenicker wieder etwas: Nach gelb und weiß gestreift in der Vorsaison ist es dieses Mal himmelblau. Schon zwischen 2006 und 2008 hatte der Club Trikots in der Farbe.

In der vergangenen Spielzeit hatten die Eisernen lange keinen Trikotsponsor auf der Brust. Zunächst stand dort „BERLIN“, ehe mit dem Slogan „ProAF Alte Försterei“ für den Kauf der Stadionaktie geworben wurde. Ab Februar war dann das Berliner Unternehmen HomeToGo Hauptsponsor bis zum Ende der Spielzeit.