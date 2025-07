Paul Jaeckel wechselt aus der Bundesliga in die Zweitklassigkeit. Dort hofft er auf mehr Spielzeit als beim 1. FC Union Berlin.

Union Berlin gibt Jaeckel an Preußen Münster ab

Berlin - Abwehrspieler Paul Jaeckel verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin und schließt sich Zweitligist Preußen Münster an. Dort hofft der 26-Jährige auf mehr Spielzeit als bei den Köpenickern. Schon in der vergangenen Saison hatten die Eisernen den 26-Jährigen an Eintracht Braunschweig ausgeliehen.

Seit seinem Wechsel in die Hauptstadt vor vier Jahren absolvierte Jaeckel 62 Partien im Trikot der Berliner. „Ich bin Union und besonders der Mannschaft dankbar für die gemeinsame Zeit, die Leihe nach Braunschweig hat mir aber gezeigt, dass ich mich noch einmal als Stammspieler etablieren will“, begründete der Innenverteidiger seinen Wechsel.