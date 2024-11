In der Blutbank am Universitätsklinikum Leipzig werden wegen der Erkältungswelle die Blutkonserven knapp. Die Klinik bittet deshalb um Spenden.

Leipzig - Die Blutbank am Universitätsklinikum Leipzig bittet dringend um Blutspenden. Der Bedarf an Blutkonserven sei derzeit besonders hoch, die Zahl der Spenden sei durch die Erkältungswelle jedoch stark zurückgegangen, hieß es in einer Mitteilung des Klinikums. Besonders Menschen mit Blutkrebserkrankung seien von dem Engpass besonders hart betroffen, da sie auf regelmäßige Transfusionen angewiesen seien.

Das Krankenhaus rief die Menschen in Leipzig auf, zu spenden. Spenden könne fast jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren mit einem Gewicht über 50 Kilogramm. Auch Spendenwillige, die regelmäßig Medikamente einnehmen oder kürzlich kleinere Eingriffe hatten, können oft trotzdem spenden, hieß es. Für die Anmeldung sei ein gültiger Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument erforderlich.