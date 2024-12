Fünf Tote und 200 Verletzte, das ist die Bilanz des schrecklichen Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Personen seien schwer verletzt. Am Montag gibt es einen Sondertermin zum Blutspenden.

Magdeburg - Das Universitätsklinikum Magdeburg hat einen Sondertermin für Blutspenden eingerichtet. Derzeit sei der Blutbedarf gedeckt, teilte die Klinik mit. Es sei jedoch entscheidend, die Vorräte an Blutkonserven wieder aufzufüllen. „In dieser schwierigen Zeit haben uns viele Anfragen aus der Bevölkerung erreicht, wie und wo Blutspenden möglich sind, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen“, hieß es in einer Mitteilung. Die Uniblutbank Magdeburg organisiere daher zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz am kommenden Montag einen Sondertermin zur Blutspende.