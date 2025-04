Gute Nachrichten für nachtaktive Studentinnen und Studenten: In der Universitätsbibliothek in der Fasanenstraße kann bald auch nachts gelernt werden - und noch eine Neuerung gibt es.

In der Regel haben Universitätsbibliotheken nachts geschlossen (Symbolbild).

Berlin - Die Zentralbibliothek der Technischen Universität und der Universität der Künste in der Fasanenstraße steht Studierenden bald rund um die Uhr und auch an Sonntagen zur Verfügung. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab dem 4. Mai, wie die Universitäten in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten ist Teil eines Pilotprojekts, das von der Wissenschaftsverwaltung gefördert wird. Bislang war die Bibliothek unter der Woche zwischen 9 und 24 Uhr, samstags erst ab 10 Uhr und sonntags gar nicht geöffnet. Vor allem die Sonntagsöffnung hätten Studierende sich in der Vergangenheit oft gewünscht, sagte TU-Präsidentin Geraldine Rauch laut Mitteilung.

So viele Arbeitsplätze hat die Bibliothek

Das gemeinsame Bibliotheksgebäude auf dem Campus Charlottenburg verzeichnet den Angaben zufolge täglich rund 3.000 bis 5.000 Besuche. Es gibt rund 1.250 Lern- und Arbeitsplätze.

„Lesen und Denken, Lernen und Forschen sind nicht an eine Tageszeit gebunden – so kommen die erweiterten Öffnungszeiten den Wünschen vieler Wissenschaftler*innen und auch vieler Studierender entgegen“, erklärte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra.

Bibliotheken sind in der Regel nur tagsüber geöffnet. Die Zentralbibliothek der Freien Universität Berlin zum Beispiel hat unter der Woche zwischen 9 und 20 Uhr auf. Am Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum - der zentralen Bibliothek der Humboldt-Universität - geht es unter der Woche bis 24 Uhr, am Wochenende bis 22 Uhr.