Potsdam - Wegen technischer Probleme ist die Universität Potsdam von außen weder per Mail noch per Telefon erreichbar. Auch die Internetseite ist von außen nicht aufrufbar, wie die Uni auf X mitteilte. Aktuell analysiere das IT-Team gemeinsam mit externen Dienstleistern die Art und den Umfang der Probleme und arbeite an den Systemen, weshalb die Nutzung einiger IT-Dienste derzeit nicht möglich sei, hieß es weiter.

Am Vormittag hatte die Uni bereits auf X mitgeteilt, es gebe technische Probleme mit der zentralen Internetanbindung. Als Präventionsmaßnahme sei die Verbindung nach außen komplett getrennt worden. Alle Uni-Angehörigen werden den Angaben zufolge auf den Kanälen der internen Kommunikation sowie über die Social-Media-Kanäle der Hochschule über das weitere Vorgehen informiert.

Auch das Hasso-Plattner-Institut (HPI) hat technische Probleme. „Wir nutzen als Digital Engineering Fakultät die Netzanbindung der Universität Potsdam und sind deshalb aktuell auch von dieser Störung betroffen“, teilte das Institut auf Anfrage mit. Das HPI bildet mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät.