Lüneburg

Utopia: Konzepte für Innenstadtbelebung und Co-Working

In Lüneburg entsteht in Kooperation mit der Leuphana Universität ein Gründungszentrums für soziale und nachhaltige Unternehmen - das Utopia in der Altstadt. Es geht auch um Ideen gegen das Aussterben der Innenstadt.