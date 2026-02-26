Mehr Solarstrom, bessere Radwege und 100 neue Ladeplätze: Was das Mobilitätskonzept der Uni Magdeburg für Studierende und Beschäftigte bedeutet.

Magdeburg - Die Universität Magdeburg will ihren Campus weiter klimafreundlich umbauen. Derzeit entstünden Photovoltaik-Carports für rund 400 Autos mit etwa 100 Ladeplätzen, teilte die Universität mit. Das Projekt verbinde Solarstromerzeugung, E-Mobilität und Eigenversorgung und sei Teil eines umfassenden Infrastrukturumbaus an der größten Wissenschafts- und Ausbildungseinrichtung der Region, hieß es in einer Mitteilung. Die Leistung der Solaranlagen an der Uni werde mit dem Ausbau fast verdoppelt.

Teil des Ausbaus sei darüber hinaus ein Mobilitätskonzept, das auch die Aufwertung von Fuß- und Radwegen an der Universität einschließe. Grundlage für den energetischen Umbau des Universitätscampus ist das 2020 verabschiedete Energiekonzept der Universität. Ziel sind deutlich geringere Emissionen, mehr Versorgungssicherheit und eine langfristig klimafreundliche Deckung des wachsenden Energiebedarfs