„Friedrich Schiller Universität“ steht am Eingang des Hauptgebäudes der Uni in Jena.

Jena - Die Friedrich-Schiller-Universität in Jena baut mit Fördermitteln in Höhe von 2,3 Millionen Euro ihre internationalen Aktivitäten in den nächsten vier Jahren weiter aus. Die Gelder kommen von der EU und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), wie die Hochschule am Dienstag mitteilte.

Die Jenaer Uni gehört seit 2020 zur Allianz „Europäischer Campus der Stadt-Universitäten“. Die Partner arbeiten gemeinsam am europäischen Lehr- und Forschungsraum, indem sie unter anderem virtuelle Institute und gemeinsame, themenorientierte Studiengänge entwickeln. Diese beinhalten aufeinander abgestimmte Lehrpläne, die Anerkennung von Studienleistungen sowie Doppelabschlüsse. Die EU unterstützt die Allianz bis Oktober 2027 mit 14,4 Millionen Euro weiter, wovon rund 1,6 Millionen Euro auf Jena entfallen, hieß es.

In einem nationalen Begleitprogramm unterstützt der DAAD aus Mitteln des Bundesbildungsministeriums die von der EU ausgewählten deutschen Hochschulen beim Aufbau der Europäischen Hochschulen. Die Jenaer Universität erhält nach eigenen Angaben - wie weitere 27 deutsche Hochschulen - 700.000 Euro für die kommenden vier Jahre.

„Mit den insgesamt 2,3 Millionen Euro können wir unsere Aktivitäten im europäischen Hochschulraum weiter ausbauen“, erklärte Claudia Hillinger, Leiterin des Internationalen Büros der Universität Jena. So solle unter anderem eine Äquivalenz-Datenbank aufgebaut werden. Diese digitale Plattform solle bei der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen unterstützen. Das werde die Beratung zum Auslandsstudium an der Universität Jena verbessern.