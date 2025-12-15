War da sogar noch mehr drin? Der FSV Mainz verpasst in München nur knapp einen Sieg. Neu-Trainer Urs Fischer ist aber trotzdem zufrieden. Er würdigt auch die Verdienste des Vorgängers.

München - Die Enttäuschung über den verpassten Sieg wich beim FSV Mainz bald der Freude über einen mutmachenden Punkt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. „Ich bin natürlich sehr zufrieden. Ich glaube, die Mannschaft hat sich heute für einen fast unheimlichen Aufwand, den sie betrieben hat, belohnt“, sagte Neu-Trainer Urs Fischer nach seinem ersten Bundesliga-Spiel mit den Mainzern.

„Positive Gefühl überwiegt“

Nach dem Schlusspfiff beim 2:2 (1:1) auswärts gegen den FC Bayern München sanken einige Mainzer Profis zunächst fast schon enttäuscht zu Boden. Viel hätte nicht gefehlt - und es wären sogar drei Punkte und damit die erste Liga-Niederlage für den Rekordmeister gewesen.

„Das ist ärgerlich, aber das positive Gefühl überwiegt an diesem Abend. Es ist zuletzt aber doch relativ viel gegen uns gelaufen“, sagte Sportdirektor Niko Bungert. „Mannschaft und Trainerteam haben einen top Job gemacht. Wir waren nah an drei Punkten, nehmen nun einen Punkt mit. Damit und mit der Leistung müssen wir heute zufrieden sein.“ Das Spiel bringe viel Selbstvertrauen.

Nach dem Führungstreffer für die drückend überlegenen Münchner durch Lennart Karl (29. Minute) drehten die hocheffizienten Gäste durch Kacper Potulski (45.+1) und Jae-Sung Lee (67.) überraschend das Spiel. Harry Kane schlug spät mit einem verwandelten Foulelfmeter zurück (87.).

Fischer würdigt Vorgänger-Arbeit

„Natürlich sind wir nach dem späten Ausgleich erstmal enttäuscht. Allgemein aber bin ich stolz auf die Leistung von Anfang bis Ende. Viel weniger Chancen kann man kaum zulassen gegen die Bayern in dieser Phase“, sagte Kapitän Stefan Bell. „Wir haben mit allem, was wir hatten, verteidigt und hier und da sicher auch ein bisschen Glück gehabt. Wir hatten einen taktischen Ansatz und ein Selbstverständnis, was wir zu 100 Prozent durchgezogen haben.“

Fischer wies nach seinem ersten Liga-Einsatz für die Mainzer noch auf viel Arbeit für den Rest der Saison hin. „Du kannst in drei Tagen auch nicht ich weiß was erreichen“, sagte er. Allzu viele Trainingseinheiten habe man nicht zur Verfügung gehabt, sagte der Nachfolger von Bo Henriksen. „Was vorher war, war nicht alles schlecht. Aber wir wissen, wie das Geschäft läuft.“