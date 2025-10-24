Emotionale Premiere, aber kein Bett für die kommenden Nächte? Nach dem Triumph gegen Chisnall muss Schindler improvisieren und eine Übernachtungsmöglichkeit suchen.

Dortmund - Martin Schindler steht nach seinem erstmaligen Einzug in die zweite Runde bei der Darts-Europameisterschaft vor einem etwas ungewöhnlichen Problem: Der 29-Jährige hat nach eigenen Angaben noch kein Hotel für die kommenden Nächte.

„Soweit ich weiß, ist der erste Plan für den freien Tag, dass wir aus unserem Hotel raus müssen“, sagte Deutschlands Nummer eins nach seinem emotionalen Sieg gegen den Engländer Dave Chisnall (6:5). „Das Hotel war voll und hat keine Übernachtungen mehr angeboten.“

Planung im Turnieralltag schwierig

Schindler erklärte, es sei im Turnieralltag schwierig, im Voraus zu planen. „Wenn man mehrere Übernachtungen bucht – und es hätte ja auch sein können, dass ich rausfliege –, dann zahle ich bis Montag und hätte eigentlich nur bis Freitag hier bleiben müssen. Das kostet alles viel Geld“, schilderte der Weltranglisten-16., der am Samstag auf Ryan Joyce trifft.

Über seinen Gegner sagte er: „Viele von außen werden sagen, vielleicht auch ich selbst, dass es schlimmere Lose hätte geben können. Aber das ist natürlich auch meiner Ausgangsposition zu verdanken.“ Schindler, der vor seinem Premierenerfolg noch kein Match in der Westfalenhalle gewonnen hatte und viermal nacheinander an der Auftakthürde gescheitert war, hatte sich als Zweiter der European Tour für das Turnier in Dortmund qualifiziert.