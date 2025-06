Offenbach - Gewitter, Sturm und Temperaturen bis maximal 30 Grad: „Der Montag wird wettertechnisch turbulent“, sagt Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Im Südosten Deutschlands sind heftige Unwetter möglich. Voraus gehe zumindest im Südwesten und Osten eine Tropennacht, in der die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

Unwetter vor allem im Südosten möglich

Schon am frühen Montagmorgen gibt es nach der Vorhersage im Südosten teils starke Gewitter. Vom frühen Nachmittag an müsse südöstlich einer Linie von Bodensee bis Erzgebirge örtlich mit unwetterartigen Gewittern mit heftigem Starkregen, großen Hagelkörnern und schweren Sturmböen gerechnet werden.

Im Norden und Osten können vom Mittag an auch Gewitter entstehen. „Im Hauptfokus ist dort der Wind“, so Hansen. Mit den Gewittern seien schwere Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Aber auch abseits der Gewitter gebe es „ungewöhnlich viel Wind“.

Ungewöhnlich kräftiger Wind für Juni

In ganz Deutschland müsse mit Wind- und stürmischen Böen gerechnet werden. In höheren Lagen sowie an der See auch mit Sturmböen. „Dies ist zu dieser Jahreszeit ein ungewöhnliches Ereignis.“

Die Temperaturen erreichten dagegen für die Jahreszeit übliche 20 Grad an der Nordsee und bis zu 30 Grad im Südosten Bayerns.

Ab Dienstag ist das Wetter zweigeteilt

„Am Dienstag beruhigt sich das Wetter dann“, sagt Hansen. Im Norden bleibt es bewölkt und gebietsweise regnet es auch. Im Süden ist es dagegen eher trocken und freundlich. Die Temperaturunterschiede sind groß: maximal 19 Grad in Schleswig-Holstein und 30 Grad im Breisgau. Diese Zweiteilung setzt sich auch am Mittwoch fort.