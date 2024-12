Leipzig - RB Leipzig will im letzten Spiel des Jahres eine seit mehreren Jahrzehnten andauernde Serie des FC Bayern München beenden. Seit November 1987 hat der Rekordmeister zum Jahresabschluss nicht mehr verloren, in den vergangenen elf Jahren wurde das letzte Heimspiel in der Fußball-Bundesliga immer gewonnen. Am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) tritt Leipzig bei den Bayern an.

„Die Bayern zeichnen sich unter Vincent Kompany durch sehr viel Power und Wucht aus. Sie spielen zielstrebig und haben eine enorme individuelle Qualität“, sagte RB-Trainer Marco Rose.

Führungsspieler Xaver Schlager wird zum zweiten Mal nach seiner langen Verletzungspause in der Startelf stehen. Nationalspieler David Raum ist im Kader dabei und eine Option. Spielmacher Xavi Simons bleibt in Leipzig, ist nach seinem Syndesmoseriss noch nicht vollständig fit.