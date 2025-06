Weyhausen - Das ist sicher nicht alltäglich: Ein Unfallopfer verfolgt im Landkreis Gifhorn eine Autofahrerin zu Fuß - und stellt sie. Am Donnerstagnachmittag übersah eine 40 Jahre alte Autofahrerin auf der Bundesstraße 188 in Weyhausen den Rückstau an einer Ampelkreuzung, wie die Polizei mitteilte. Sie fuhr auf ein Auto auf, dieses wurde auf einen weiteren Wagen geschoben.

Der leicht verletzte 48 Jahre alte Fahrer des ersten Autos stieg aus und sprach die Frau an - die aber den Angaben zufolge weiterfuhr. Er lief hinterher und erreichte sie, als sie an der nächsten Ampel halten musste. Dort zog er ihren Zündschlüssel ab und rief die Polizei.

Die Beamten stellten dann fest, dass die 40-Jährige mit 3,4 Promille „erheblich alkoholisiert“ war. Im Auto saßen außerdem zwei Kinder, eines davon ohne Kindersitz. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.