Ein Pkw weicht einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und landet im Straßengraben. Der Unfallverursacher sucht das Weite.

Nordhausen - Nach einem Unfall bei Heuthen (Landkreis Eichsfeld) hat der Unfallverursacher die Flucht angetreten. Wie die Polizei mitteilte, ist am Freitagnachmittag ein Pkw bei einem Ausweichmanöver im Straßengraben gelandet. Das auf der falschen Fahrbahn entgegenkommende Fahrzeug habe sich danach vom Unfallort entfernt.

Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei 1500 Euro. Ein Alkoholtest beim 58-jährigen Fahrer des beschädigten Pkw ergab einen Promillewert von 0,81. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.