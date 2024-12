Die Zahl der Unfälle, an denen niedersächsische Polizeifahrzeuge beteiligt waren, liegt in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Das Innenministerium hat vorläufige Zahlen veröffentlicht.

Hannover - Die Zahl der Unfälle mit Polizeiautos bleibt 2024 auf einem ähnlichen Niveau, wie in den Vorjahren. Bis zum 30. November gab es in Niedersachsen 1.154 Verkehrsunfälle, in die Polizeiautos selbst verwickelt waren, wie das niedersächsische Innenministerium mit Verweis auf vorläufige Zahlen mitteilte. Damit zeichnete sich ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr ab.

Im gesamten Jahr 2023 lag die Zahl der Unfälle mit Polizeiautos bei 1.412. Ein Jahr zuvor lag die Unfallzahl bei 1.253. 2021 waren es 1.327 Unfälle. Die meisten Unfälle wurden den Angaben nach im Bereich der Polizeien Hannover und Braunschweig registriert.

Allerdings, betonte das Innenministerium, gebe es keine zentrale Statistik und keine einheitlichen Vorgaben für die Erfassung von Unfällen mit Dienst-Fahrzeugen. Daher seien die Werte innerhalb der Polizei nur bedingt vergleichbar. Zudem werde nicht erhoben, ob Polizisten oder andere Verkehrsteilnehmer die Schuld für die jeweiligen Unfälle tragen.