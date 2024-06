Triebel - Auf der Rückfahrt von einem Bürgergespräch in Triebel im Vogtland sind zwei Fahrzeuge aus dem Konvoi des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einen Unfall geraten. Laut Angaben eines Regierungssprechers sei das Fahrzeug, in dem Kretschmer saß, am späten Dienstagabend auf der Landstraße einem Reh ausgewichen und habe ein Begleitfahrzeug touchiert. Bei dem Unfall sei nur ein Sachschaden entstanden, alle Beteiligen seien wohlauf. Zuvor hatte Sachsen Fernsehen über den Vorfall berichtet.