Unfall nach Fahrzeugpanne: Autofahrer stirbt auf A9

Dessau-Roßlau - Nach einer Panne seines Fahrzeugs auf der Autobahn 9 (Berlin-München) ist ein Autofahrer aus Berlin am Dienstag tödlich verletzt worden. Ein Sattelzug sei in sein Fahrzeug und den Wagen des Pannendienstes hineingefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei der 65-Jährige erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Autofahrer hatte seinen Wagen bei Köselitz in Sachsen-Anhalt wegen der Panne auf dem Standstreifen abgestellt. Der von ihm gerufene Pannendienst parkte vor dem defekten Auto.

Der 56-jährige Pannenhelfer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine 57 Jahre Frau und ein 20-jähriger Mann, die mit im Auto des tödlich Verunglückten saßen, wurden an der Unfallstelle medizinisch betreut, ebenso der 27-jährige Lastwagenfahrer. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 60.000 Euro. Die A9 war am Unfallort etwa sechs Stunden voll gesperrt.