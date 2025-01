Zwei Autos stoßen in Berlin-Gropiusstadt zusammen und lösen eine Kettenreaktion aus. Die Bilanz: Zwei verletzte Männer und fünf beschädigte Fahrzeuge.

Berlin - Beim Zusammenstoß mehrerer Autos in Berlin-Gropiusstadt sind zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Fünf Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein 42-jähriger Autofahrer war am Samstag auf der Lipschitzallee unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An der Goldammerstraße bog demnach plötzlich der Wagen eines 27-Jährigen auf die Lipschitzallee ein. Der 42-Jährige konnte nicht mehr ausweichen.Beim Zusammenstoß wurde der Wagen des 27-Jährigen über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn der Lipschitzallee geschleudert. Dort stieß er mit einem Auto zusammen, das gegen einen abgestellten Transporter krachte. Dieser kollidierte wiederum mit einem weiteren geparkten Fahrzeug.

Der 42-jährige Mann kam schwer verletzt auf eine Krankenhausstation, der 27-Jährige wurde ambulant in einer Klinik versorgt. Die Lipschitzallee blieb zwischen der Fritz-Erler-Allee und der Rudower Straße rund drei Stunden lang gesperrt. Auch die Buslinie 172 war betroffen.